Tien jaar cel voor moordpoging in Brugse taximilieu

Tijdens een conflict in het taximilieu vuurde Karen S. in het gezicht van het slachtoffer, maar de kogel bleef steken in zijn kaak. Zijn broer Sisak S. (32) kreeg vier jaar cel voor zijn rol in de zaak.

Sisak S. en Mohammad 'Arif' M. (50) kregen het op vrijdagavond 14 september 2018 met elkaar aan de stok aan het station van Brugge. Via zijn andere broer Edgar S. werd Karen S. op de hoogte gebracht van het incident. Karen S. sprong gewapend in zijn wagen en reed naar het centrum van Brugge. Daar werd het slachtoffer door Sisak S. al een tijdje gevolgd.

Uiteindelijk werd M. in de Vlamingstraat klemgereden. Karen S. stapte op het voertuig af en vuurde één keer door het raam aan de bestuurderszijde. De kogel bleef steken in de kaak van het slachtoffer, vlak bij de halsslagader. "Het heeft vijf millimeter gescheeld of we stonden vandaag in het hof van assisen", aldus procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. Het openbaar ministerie eiste zeven en drie jaar cel voor de broers.

De verdediging van Karen S. pleitte tevergeefs dat van een oogmerk tot doden geen sprake was. Naar eigen zeggen wist de beklaagde zelfs niet dat hij het slachtoffer geraakt had. Voor Sisak S. werd zonder succes de vrijspraak gevraagd. Volgens meester Kris Vincke speelde hij immers geen enkele rol in de schietpartij.

