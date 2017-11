Tien jaar cel voor slaan baby tijdens spelletje Fifa

Een 22-jarige Westendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot tien jaar effectieve celstraf voor de onmenselijke behandeling van zijn twee maanden oude zoontje.

Bram L. deelde een vuistslag uit toen de baby hem bleef storen tijdens een videospelletje.

Het was niet de eerste keer dat de jonge vader zijn zelfbeheersing verloor. Zo gooide hij de baby al ruw in de zetel en sloeg hij het kind een blauw oog. Ook voor die feiten werd hij veroordeeld. L. liep eerder ook al veroordelingen op voor drugs en weerspannigheid. Voor enkele rake klappen aan een politieagente kreeg hij in maart tien maanden gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel.

Op zondag 4 september 2016 liep het echter helemaal mis. Bram L. kon niet verdragen dat D. om aandacht bleef schreeuwen tijdens zijn videospelletje FIFA. De Westendenaar sloeg met zijn vuist op het hoofd van zijn zoontje. Toen de moeder van D. wakker werd, brachten ze het kind naar het ziekenhuis. Daar werden twaalf breuken in de schedel vastgesteld. Het slachtoffer herstelde verrassend goed, maar zal toch blijvende motorische schade overhouden aan de vuistslag.

Schadevergoeding

De verdediging pleitte dat L. absoluut niet de intentie had om zijn zoontje van het leven te beroven. Hij stond terecht voor poging tot doodslag, maar de rechtbank herkwalificeerde die feiten naar de onmenselijke behandeling van een minderjarige. De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van tien jaar. Aan zijn zoontje moet hij een voorlopige schadevergoeding van 25.000 euro betalen. Er werd een deskundige aangesteld om de precieze schade bij het slachtoffer verder te onderzoeken.