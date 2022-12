Tien maanden cel voor verkeersagressie op E40

M.C. deelde rake klappen uit nadat hij een voertuig had klemgereden op de afrit in Loppem. Het openbaar ministerie had een jaar effectieve celstraf gevorderd.

Het slachtoffer reed op 19 juni 2021 met zijn Fiat 500 op de E40 richting kust. Toen hij ter hoogte van Beernem de Fiat 500 van de beklaagde wilde inhalen, stuurde M.C. plots naar links. Door dat manoeuvre moest het slachtoffer hevig remmen om een aanrijding te vermijden. De man maakte zijn ongenoegen duidelijk met zijn grootlichten, maar dat was blijkbaar niet naar de zin van de beklaagde.

Volgens het openbaar ministerie nam C. eerst de laterale afrit om daarna het slachtoffer meermaals het leven zuur te maken op de snelweg. De Ichtegemnaar zou een paar keer bruusk geremd hebben en maakte dreigende gebaren. Het slachtoffer probeerde in Loppem de E40 te verlaten, maar werd klemgereden op de afrit. C. zou vervolgens op de wagen geklopt hebben, waardoor een zijruit beschadigd raakte.

Naar eigen zeggen kreeg het slachtoffer ook een vuistslag op de wang te verwerken. Procureur Joke Vandegehuchte omschreef de beklaagde als een roekeloos en agressief persoon. Daarnaast werd verwezen naar zijn strafblad. C. werd immers al acht keer veroordeeld voor verkeersinbreuken en drie keer voor opzettelijke slagen en verwondingen.

De verdediging vroeg tevergeefs de vrijspraak. Volgens meester Franky Baert blijkt uit camerabeelden dat er op de snelweg geen spoor van agressie was. Op de afrit kwam het weliswaar tot een schermutseling, maar C. houdt vol dat hij geen klappen uitdeelde. Zijn advocaat merkte op dat hij ook geen verwondingen had aan zijn handen, terwijl hij volgens het slachtoffer nochtans een ruit insloeg. C. werd uiteindelijk enkel vrijgesproken voor doodsbedreigingen.