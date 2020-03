Tien migranten gered uit vrachtwagen op weg naar Verenigd Koninkrijk

Op de snelwegparking van Gentbrugge zijn donderdag tien Aziatische migranten ontdekt in de laadruimte van een vrachtwagen. Vier mannen zijn gearresteerd omdat ze ervan verdacht worden mensen naar het Verenigd Koninkrijk te willen smokkelen, via Zeebrugge.

Dat blijkt vrijdag uit een mededeling van het Britse National Crime Agency (NCA) en van het West-Vlaamse parket. De bal ging aan het rollen toen Belgische en Britse politiediensten verdachte transporten opmerkten tussen de haven van Zeebrugge en de haven van het Engelse Purfleet. Er werd een onderzoek opgestart, waaruit bleek dat er in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een verdacht transport zou uitgevoerd worden.

Tien Vietnamezen

De speurders konden de bewuste trailer met transmigranten identificeren, waardoor de vrachtwagen op de snelwegparking in Gentbrugge onderschept kon worden. Tussen een lading gestapelde autobanden werden in totaal tien Vietnamezen ontdekt. "Tien mensenlevens, onder wie acht minderjarigen, zijn veiliger nu dankzij onze nauwe samenwerking met Belgische partners", zo meldt de NCA in een persbericht.

64-jarige bestuurder aangehouden

Volgens het parket van West-Vlaanderen maken de vier Britse verdachten, onder wie de 64-jarige bestuurder, deel uit van dezelfde mensensmokkelorganisatie. De vrachtwagenchauffeur werd vrijdag aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Zoals gebruikelijk werden de tien transmigranten ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het Belgische gerecht zal met de Britse collega's bespreken in welk land de leden van de bende vervolgd zullen worden. Het staat wel al vast dat de vrachtwagenbestuurder zich voor de correctionele rechtbank van Brugge zal moeten verantwoorden. Dinsdag zal de raadkamer moeten oordelen of de man langer in de gevangenis moet blijven.