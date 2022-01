Tien om te Zien, deze zomer 8 weken lang in Middelkerke

Vorige zomer was er al een eenmalige come back van het populaire liedjesprogramma, in Middelkerke. De vele fans kunnen zich deze zomer acht weken lang de kelen schor zingen.

Vijfduizend fans waren afgelopen zomer dolgelukkig. Met een CST-pas konden zij een plaatsje bemachtigen voor de come-back van Tien om te Zien, met presentatoren Anne De Baetzelier en Willy Sommers. Deze zomer komen ze terug. Dat maakt VTM vandaag bekend. (Lees verder onder de foto)

Maarten Janssen, Channel Manager van VTM, legt uit: "

Hun terugkeer vorige zomer was een groot succes, dus het spreekt voor zich dat ze ook volgende zomer gastheer en gastvrouw zullen zijn. We keren ook met plezier terug naar gastgemeente Middelkerke, waar we ons heel welkom hebben gevoeld. Acht weken lang zal de kijker bij VTM kunnen genieten van de grootste hits. Hoe dat er precies zal uitzien, maken we later bekend."

"Als een vakantieliefje"

Ook burgemeester Jean-Marie Dedecker, die vorige zomer al heel wat evenementen liet doorgaan in zijn gemeente, maakt graag een treffende vergelijking:

“Het is net alsof mijn vakantieliefje van vorige zomer laat weten dat ze staat te popelen om terug te keren naar Middelkerke en dat ze een beetje langer zal blijven. Zo zie je maar, ik was vorige zomer al overtuigd dat onze korte, maar heftige flirt kon uitgroeien tot een romance van langere duur."