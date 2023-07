Tien om te Zien neergestreken op zeedijk in Westende

Net zoals vorig jaar is het VTM-programma Tien om te Zien neergestreken op de zeedijk in Westende. Muziek van Vlaamse artiesten op de dijk, het blijft een succesformule.

Wij gingen eens kijken tijdens de repetitie vanmiddag. Ook ervaren artiesten moesten nog even een doorloop doen. Voor Bart Kael is dit thuiskomen en de zee, daar heeft hij een speciale binding mee. Maar ook voor de nieuwe generatie Vlaamse artiesten is het een hele eer om op is het podium van tien om te zien te staan. Zoals Like -me ster Francisco Schuster, die hier vanavond zijn eerste single voorstelt.

De fans kwamen vanmiddag al even de sfeer opsnuiven. Aan de artiesteningang konden ze hun favoriete zanger spotten. Opvallend veel jonge fans met hun ouders zijn hier samengetroept op de dijk.