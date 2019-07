Tien procent meer tickets verkocht voor Theater Aan Zee

Op woensdag 31 juli gaat het tiendaagse Theaterfestival van start in Oostende. Daarvoor zijn dit jaar al tien procent meer tickets verkocht dan vorig jaar. "Toch zijn er zeker nog genoeg tickets beschikbaar voor onze bezoekers", klinkt het bij TAZ.

Gastcurator Lucas De Man opent het festival samen met het gezelschap Stichting Nieuwe Helden. Ze vormen om 16.30 uur een beeld op het strand met meer dan 500 mensen. Ter hoogte van Kinepolis vormen ze samen de slagzin van het festival "Het is aan jou, het is aan mij, het is aan ons, het is aan".

Tegen de avond wordt het podium ingenomen door Jelle Denturck, frontman van de band Dirk die speciaal voor TAZ een openingslied over betrokkenheid schreef.

Voor de allerkleinsten start het Familiepark op zaterdag 3 augustus. Voor het eerst vindt de openingsvoorstelling plaats in Het Kursaal. Radio Oorwoud, een initiatief van WWF en Hannelore Bedert, presenteert er het kinderconcert Vuil! Vuil! Vuil! voor iedereen vanaf 5 jaar. Ze hebben het op kindermaat over de natuur en haar problemen. Na de voorstelling kunnen de kinderen terecht in Het Familiepark in het Leopoldpark voor allerhande gratis activiteiten zoals een evenwichtsparcours, een luchttrapezedorp, een verhaal in een andere taal ontdekken en jongleerkunsten.