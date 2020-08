Tiener aangehouden voor afpersing met airsoftwapen in Knokke

Twee jongeren probeerden in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.30 uur geld af te troggelen van een andere tiener, geboren in 2003. Een getuige hoorde het tumult op straat en zag hoe een pistool tegen het hoofd van het slachtoffer werd gezet. Ze eisten dat de jongeman zijn geld zou afgeven. De getuige begon echter te roepen, waarna de verdachten op de vlucht sloegen. Het duo kon in de buurt ingerekend worden door de politie. Het gebruikte pistool bleek een airsoftwapen te zijn.

Na verhoor werd de meerderjarige verdachte door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft maandagnamiddag beslist om de jongeman onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De Brugse raadkamer zal vrijdag oordelen of hij langer in de gevangenis moet blijven. Zijn minderjarige kompaan werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter in Halle-Vilvoorde.