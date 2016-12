Tiener al aan zijn zesde film toe

Michiel Kinds is een ambitieuze tiener uit Bellegem die al 6 jaar eigen speelfilms maakt.

De filmmaker van 16 doet bijna alles zelf, van script tot afgemonteerde prent, en dat alles met bescheiden middelen. In de kerstvakantie werkt hij 'Burn the pain' af, een speelfilm over een meisje dat op school gepest wordt.

"Het verhaal gaat over het meisje Kato dat gepest wordt in het Don-Boscocollege in Kortrijk door twee jongens. Er zijn drie vrienden die niet op die school zitten en zij komen dat te weten. Ze helpen dan Kato om naar een oplossing te zoeken."

Michiel is ooit zelf gepest op school en wil met zijn film, die ongeveer een uur duurt, de problematiek meer bespreekbaar maken.