Een onbekende dreigt er op sociale media mee om met een wapen naar het VTI in Menen te trekken en daar iedereen neer te schieten. Ik ga iedereen in mijn school afschieten,” post hij.

Op zijn filmpjes en foto’s staan onder meer wapens, een afbeelding van de voorgevel van de school in de Oude Leielaan en één van de drie directeurs. School en politie nemen de dreiging ernstig. De schoolpoorten blijven vandaag dicht.

Parket en politie proberen de dader zo snel als mogelijk te vinden. Over de identiteit van de jongen is voorlopig niets bekend. Of hij op het VTI school loopt, moet blijken uit het onderzoek.

