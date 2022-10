Tienermeisjes uit Ichtegem toeren met lezing over mentale gezondheid

Twee tienermeisjes uit Eernegem en Bekegem hebben een boek geschreven over een meisje dat zelfmoord probeerde te plegen. Geen alledaags onderwerp, maar nog altijd actueel. Want de zelfmoordcijfers in onze provincie liggen nog altijd hoog.

Kyara en Alexine schreven het boek 'Uitzichtloos'. Daarin wilden ze taboes doorbreken, zoals zelfverminking. Maar via Instagram zochten ze nog andere thema's die jongeren bespreekbaar willen maken.

Thema's in pakkend verhaal

"Sowieso over gesprekken met psychologen. We vinden dat mensen zich daar niet over moeten schamen en niet bang moeten zijn om dat te vertellen aan hun omgeving," zeggen ze. "Ook onzekerheid willen we aanhalen omdat dat bespreekbaar moet worden." De thema's zijn daarna verwerkt in een pakkend verhaal. (lees verder onder de foto)

Vanmorgen waren Kyara Becue en Alexine Drappier te gast in het Sint-Godelievecollege in Eernegem. Dat werkt al jaren rond mentale gezondheid op school. Ze vonden het een goed idee om de jonge auteurs uit te nodigen.