Tieners die scholier overvallen in Brugge weer vrij

De twee overvallers die vrijdag in de buurt van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge een scholier van 18 overvielen en bedreigden met een nepgeweer en machete zijn weer op vrije voeten.

Het blijkt om twee Nederlandse tieners te gaan van 16 en 17 jaar. Het Belgische gerecht is niet bevoegd voor Nederlandse minderjarigen. Na een nachtje in de cel zijn de twee dus vrijgelaten. Hun dossier is wel overgemaakt aan het Nederlandse gerecht.

