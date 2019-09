De politie Westkust, de FOD Volksgezondheid, het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) en de douane voerden afgelopen woensdag samen een controle uit in een CBD-shop in Oostduinkerke.

In de winkel worden producten op basis van cannabisolie verkocht. Het FAVV nam samen met de dienst Volksgezondheid de volledige stock flacons CBD-olie en de volledige hoeveelheid thee in beslag. De goederen bevatten meer verdovende middelen dan wettelijk toegestaan. De douane nam een 40-tal tabaksproducten in beslag wegens het ontbreken van tabaksband. Bovendien werd ook een waarschuwing gegeven om zich in regel te stellen inzake de verkoop van alcoholische dranken.