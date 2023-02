Tientallen klachten van grensoverschrijdend gedrag bij Plopsa

In een onderzoek van de Tijd spreken tientallen getuigen van grensoverschrijdend gedrag bij de pretparkengroep Plopsa. Het gaat over een doorgedreven 24/7-cultuur, vernederingen en verdeel-en-heerstactieken. Studio 100 laat het bedrijf nu doorlichten.

In een onderzoek van De Tijd spreken tientallen getuigen van grensoverschrijdend gedrag bij pretparkengroep Plopsa. Ze schetsen verhalen van een doorgedreven 24/7-cultuur, vernederingen en verdeel-en- heerstactieken. Studio 100 laat het bedrijf doorlichten, zo meldt De Tijd.

Studio 100 heeft Christine Mussche aangesteld om de bedrijfscultuur van Plopsa te onderzoeken. De advocate kwam aan zet nadat Hans Bourlon, de CEO van Studio 100 en bestuurder bij Plopsa, werd ingelicht over de tientallen getuigenissen die De Tijd verzamelde.

De krant sprak tussen november 2022 en februari 2023 met 52 mensen. Het gaat voornamelijk om voormalige werknemers van diverse afdelingen van de Belgische Plopsa-tak: de personeelsdienst, IT, boekhouding, sales en marketing, aankoop, Plopsa Hotel... 45 van hen getuigen over incidenten met het management tussen 2003 en vandaag.

Vast patroon

Uit de gesprekken komt een patroon naar voren van grensoverschrijdend gedrag. Steve Van den Kerkhof, de CEO van Plopsa, wordt aangewezen als de aanjager, ondersteund door zijn twee directeurs. De getuigen hebben het over scheldpartijen, beledigingen, een doorgeschoten 24/7-werkcultuur waarbij vakantiedagen en rustperiodes niet worden gerespecteerd, pesten en mensen tegen elkaar opzetten.

Bij Studio Plopsa, de officiële naam van Plopsa De Panne dat een 75-tal vaste medewerkers telt, is het verloop groot. De reden ligt volgens veel getuigen niet alleen bij Van den Kerkhof maar ook bij zijn naaste medewerkers. Iedereen bevestigt dat Van den Kerkhof de aanvoerder is en de chief commercial officer (CCO) en de chief finance officer (CFO) de strategie niet alleen uitvoeren, maar naar dezelfde brutale tactieken als hun CEO grijpen.

Reactie studio 100

Studio 100 reageerde vrijdagavond op een artikel in De Tijd, waarin gewag gemaakt wordt van tientallen getuigenissen van grensoverschrijdend gedrag bij pretparkengroep Plopsa. "Wij hebben via De Tijd ernstige meldingen ontvangen omtrent de werkomgeving bij onze pretparkdivisie Plopsa. We nemen deze meldingen zeer serieus en hebben daarom een grondig en onafhankelijk onderzoek ingesteld", zo luidt het.

"Het onderzoek wordt geleid door meester Christine Mussche. Zolang het onderzoek loopt behouden we het vertrouwen in het management van Plopsa. Studio 100 wenst te benadrukken dat het garanderen van een veilige omgeving, zowel voor werknemers als bezoekers, een absolute prioriteit blijft."