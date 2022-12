Tientallen ongevallen door ijzel

Deze ochtend was er zo goed als niets meer van te merken, maar gisteravond lagen de wegen in onze provincie er zo wat overal spekglad bij. En dat zorgde voor zo'n 70 ongevallen en een tekort aan ziekenwagens.

Het medisch interventieplan werd dan ook afgekondigd waardoor er bijstand was van ziekenwagens van het Rode Kruis. Tom Durnez, federaal gezondheidsinspecteur West-Vlaanderen: "Zo zijn we erin geslaagd om gedurende enkele uren toch 26 extra ziekenwagens te bestaffen. Dat was ook nodig want tijdens het interventieplan zijn zeker nog 56 verkeersongevallen gebeurd. Alle autosnelwegen waren geblokkeerd: de E403, de E40, de E 17 en de A 19. Heel wat werk voor ons, dat is zeker tot 22 uur blijven verder lopen."

De cijfers spreken voor zich: tot 233 noodoproepen per uur, 166 keer rijden ambulances uit, ook van het Rode Kruis en het Vlaams Kruis. Vooral langs de E403 in Roeselare en Lichtervelde gebeurden er veel ongevallen. Maar ook op de snelweg tussen Nieuwpoort en Veurne en op de A19 in Menen gingen wagens over de kop. Het leed beperkte zich grotendeels tot blikschade.

De Lijn legde al het bus- en tramverkeer stil. En er was ook geen treinverkeer tussen De Panne en Deinze en Brugge en Knokke-Heist. In Handzame moesten zo'n 100 reizigers geëvacueerd worden door ijzel op de bovenleiding.