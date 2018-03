Langs de Provinciebaan tussen Sleihage en Westrozebeke is rond 3.30 uur deze ochtend een varkenstransport in de gracht beland.

De trucker schoof met zijn vrachtwagen van de weg af en gleed in de gracht. Hij is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

In de vrachtwagen zaten zo’n tweehonderd varkens die op weg waren naar het slachthuis. Een 50-tal dieren overleefde de klap niet. Het leegmaken van de vrachtwagen en de takelwerken nemen heel wat tijd in beslag. De weg is er nog steeds afgesloten.