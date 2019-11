Tijdelijk 100 vluchtelingen in Peace Village in Mesen

Het Rode Kruis gaat in Mesen tijdelijk een honderdtal vluchtelingen opvangen. Dat zal gebeuren tussen half december en eind januari, in Peace Village.

Het Rode Kruis opent het tijdelijk opvangcentrum op vraag van de federale overheid, omdat er plaatsen te kort zijn op dit ogenblik. Een tiental medewerkers van Rode Kruis Vlaanderen zal het tijdelijk noodopvangcentrum runnen.

"Geen problemen"

Inwoners van Mesen kregen een brief die de komst van het noodopvangcentrum aankondigt. Volgende week dinsdag is er een infovergadering in Peace Village. Voor burgemeester Sandy Evrard zijn de vluchtelingen welkom: "Mesen is een gastvrije stad en we heten de vluchtelingen dan ook van harte welkom."

Het is trouwens niet de eerste keer dat er vluchtelingen zullen verblijven in Peace Village. In 2016 was dat ook al even zo, "zonder problemen," zegt de burgemeester.