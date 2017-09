Tijdelijk casino opent de deuren

Het casino heeft volgens de uitbater het modernste machinepark van België met meer dan 90 machines en biedt roulettes met blaze led-verlichting - uniek in België - aan, blackjack, stud poker, slots en elektronische roulette. Elke zaterdag zullen er ook shows plaatsvinden met live-artiesten en dj’s.

Het grand casino vervangt het legendarische casino op de zeedijk van Middelkerke dat eind augustus de deuren sloot en wordt gesloopt. Er komt een gloednieuw casino in de plaats, maar in afwachting kunnen de klanten dus terecht in het voormalige sporthotel aan de Westendelaan.