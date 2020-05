Tijdelijk geen inbeslagnames meer

De commissie Justitie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarbij er tijdelijk, tijdens deze coronacrisis, geen goederen of weddes meer in beslag kunnen worden genomen van gewone mensen.

Armoede-organisaties en OCMW’s zeggen dat het aantal mensen met financiële problemen toeneemt. Loonbeslag of het verliezen van een woning is dan nu ook meer dan ooit ongepast. Kamerlid Bercy Slegers van Wervik keurde het wetsvoorstel van CD&V mee goed.

Bercy Slegers, parlementslid CD&V: "Tot nu toe zijn er al veel maatregelen genomen voor bedrijven om hen te behoeden van faillissementen. Maar ook bij gezinnen staat het water hoog aan de lippen. We willen er voor zorgen dat zij ademruimte krijgen tot eind juni om hun eigen woning of wedde niet in beslag genomen te zien. "