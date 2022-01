Er rijden vanochtend geen treinen tussen Poperinge en Ieper. Dat komt omdat een vrachtwagen rond 4 uur de slagboom van de overweg aan de Europalaan in Poperinge stuk reed, zo meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel.

De slagboom raakte verstrikt in de bovenleiding. Een speciale werktrein is sinds 9u ter plaatse om de schade te herstellen. Intussen zet de NMBS wel vervangbussen in die tussen Poperinge en Ieper rijden.

De vrachtwagen is dus na het incident doorgereden. Het voertuig wordt opgespoord aan de hand van camerabeelden.