Tijdelijke Kruispoortbrug Brugge open voor verkeer

Goed nieuws voor autoverkeer

De beweegbare kantelbrug werd geïnstalleerd in afwachting van de definitieve brug van het project Stadsvaart. “Het ontwerpen en het produceren van de brugonderdelen verliep trager dan gehoopt. Gelukkig verliep de installatie en de afwerking wel bijzonder vlot”, zegt Weyts. Door het ontbreken van de brug ondervond het autoverkeer er in de buurt al maanden hinder.

Werken gaan door

De komende maanden gaan de grondige renovaties van de Dampoortbrug I en de Conzettbrug van start. Eind dit jaar krijgt ook de Canadabrug een opfrissing. “Het stemt me tevreden te horen dat er ook eindelijk beslist is om de andere bruggen beter te onderhouden. We hebben daar alleszins al genoeg op aangedrongen in het verleden. Daarnaast hoop ik nu ook op een snelle verdere uitwerking van de brug aan Steenbrugge”, aldus burgemeester Renaat Landuyt (SP.A).