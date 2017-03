Tijdelijke kruispoortbrug tegen september

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts had aangedrongen op zo een tijdelijke brug, om de verkeersproblemen tegen te gaan. “We bereiden momenteel alles voor om de tijdelijke brug zo snel mogelijk te kunnen installeren”, zegt Weyts.

De Kruispoortbrug I in Brugge werd eind vorig jaar weggehaald na vaststelling van ernstige schade. In het kader van het project Stadsvaart komt er in de toekomst een nieuwe brug, maar het tijdelijk wegvallen van de brug zorgt ondertussen wel voor verkeersproblemen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts had oor naar de klachten uit Brugge en drong aan op een tijdelijke brug om de ergste noden te lenigen.

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV maakt hier zo snel mogelijk werk van. “Geen eenvoudige opdracht”, zegt Weyts, “De tijdelijke brug moet natuurlijk geschikt zijn voor het wegverkeer, maar moet ook vlot geopend kunnen worden voor de binnenschepen op het kanaal Gent-Oostende.” De bedoeling is om de tijdelijke brug te installeren voor het volgende schooljaar in september begint. Op dat moment wordt het verkeer traditioneel veel drukker.