Tijdelijke werkloosheid verviervoudigd in twee weken tijd

Sinds begin oktober kunnen werkgevers 'energie' inroepen om hun werknemers op tijdelijke werkloosheid te zetten. 784 bedrijven hebben ondertussen die stap gezet voor in totaal 41.226 werknemers in België.

Een fikse stijging ten opzichte van twee weken geleden, toen het nog om zo'n 10.000 mensen ging.

"Bedrijven doen dit niet voor hun plezier. Productie terugschroeven of stilleggen is heel ingrijpend", zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). "Maar ze maken de oefening: wat is nog rendabel en wat niet? Vooral in de industrie is dat een probleem, waar ook opgebokst moet worden tegen internationale bedrijven die niet kreunen onder de energiecrisis."

De RVA wijst erop dat het gaat om een bescheiden stijging in vergelijking met de tijdelijke werkloosheid die ten tijde van corona werd ingeroepen. Toen werden er meer dan 100.000 mensen op tijdelijke werkloosheid gezet. "Het is de indicator dat de economie aan het stilvallen is. En uiteindelijk dat er een recessie voor de deur staat."