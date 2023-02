Tijdscapsule onder nieuw stadhuis van Roeselare

In Roeselare is een tijdscapsule begraven op de plaats waar straks het nieuwe stadhuis komt. Het gaat om een zwarte waterdichte kist met voorwerpen en informatie die typisch zijn voor onze tijd.

En de kist mag pas over 500 jaar worden opgegraven, in 2523 dus. De inwoners van Roeselare mochten zelf beslissen wat ze in de tijdscapsule wilden.

Beschermd tegen vocht

De tijdscapsule is een zwarte doos die tegen een stootje kan. De inhoud is nog eens extra in plastic gewikkeld tegen het vocht. Want je weet niet hoe de wereld er over vijf eeuwen zal uitzien. Misschien spreken we dan over Roeselare-aan-Zee.

"Over hoe de wereld er over vijfhonderd jaar er uitziet. Dat weten we niet. Spreken we over Roeselare-Les -Bains. Ik denk het niet. Maar wel over Roeselarenaars die dan gelukkig zijn, hoop ik."

"We willen hebben dat de Roeselarenaar van over vijfhonderd jaar zien dat we sterk zijn in ondernemen en zorgen voor elkaar. Met Rodenbachbier, de beste smaakmakers, een stoofvlees recept, de inspanningen die we doen voor het klimaat: alles vind je daar in terug. Tot en met de carnavalsjerpen er bij."

Onder nieuw stadhuis

De tijdscapsule ligt begraven centraal onder het nieuwe stadhuis. Die informatie wordt in het stadsarchief vermeld. Zo moeten de archeologen en historici niet ver zoeken als ze later de schat willen opgraven. De bouw van het stadhuis ligt mooi op koers. 't Moet het meest duurzame van Vlaanderen worden, met een energiekostenbesparing van 70 %.

"Elke maand komt er een verdiep bij. We hopen met de ruwbouw tegen mei op het hoogste punt te zitten. Tegen de zomer en dan gaan we naar de afwerking en we zitten nog altijd op planning om tegen het volgend voorjaar te kunnen verhuizen", zegt Nathalie Muylle, schepen van stadsontwikkeling in Roeselare.