Tijdstip politieke omwentelingen niet toevallig

Het is helemaal niet toevallig dat zowel in Blankenberge als in de Panne, precies op dit moment in de zomer, politieke omwentelingen plaatsvinden.

Dat zegt politicoloog Herwig Reynaert van de Universiteit Gent. Sinds zaterdag is een nieuw Vlaams decreet in voege dat de procedure voor coalitiewissels midden in de legislatuur, vereenvoudigt. En daar is blijkbaar op gewacht. “Afgelopen zaterdag is de constructieve motie van wantrouwen in voege getreden. Ik denk dat men zowel in Blankenberge als in De Panne gewoon gewacht heeft op dit decreet. Omdat het nu eigenlijk heel gemakkelijk geworden is om een coalitiewissel door te voeren. Een simpele meerderheid in de gemeenteraad is voldoende.”

