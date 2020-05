TikTok-campagne moet jongeren warm maken voor Ensor

Via #MyEnsor op TikTok worden jongeren uitgedaagd om een eigen masker te creëren en daarna het ware gelaat te tonen dat erachter schuilt. Het masker is het bekendste thema uit de werken van James Ensor, en zal volgens Toerisme Vlaanderen en Toerisme Oostende ook bij jonge kunstliefhebbers in de smaak vallen. Influencers uit binnen- en buitenland geven andere TikTokkers het goede voorbeeld. Dat doen ze op de tonen van de muziek van de opkomende Vlaamse artiest Glints, die speciaal voor de campagne het nummer My Ensor (colours) schreef.

Campagne ook in het buitenland

CEO Peter De Wilde hoopt dat de deelnemers hun ouders kunnen overtuigen om een bezoek te brengen aan Oostende, waar Ensor leefde en werkte. De drie leukste inzendingen op TikTok worden beloond met een citytrip voor twee in Oostende. In de kuststad is onder meer de vroegere woning van Ensor te bezoeken, die heringericht is als een belevingscentrum en binnenkort opengaat voor het publiek. #MyEnsor loopt van 15 mei tot 30 juni in ons land, en ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en Italië.