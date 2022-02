Tim Declercq mist Omloop door ontsteking van het hartzakje

"Ik begon het seizoen heel goed en voelde me klaar om het beste te geven voor het team", begon Declercq woensdag. "Maar enkele uren na de eerste rit in de Ronde van de Algarve voelde ik me heel slecht. We wisten niet meteen wat er aan de hand was, maar later bleek de diagnose pericarditis. De symptomen zijn intussen verdwenen en er zullen geen langetermijngevolgen zijn, maar we volgen het advies van de dokter. En dus blijf ik de komende weken van de fiets af. Ik zal een beetje met een gebroken hart (figuurlijk) supporteren voor de Wolfpack. Zelf mis ik mijn geliefde klassiekers. Ik ga proberen sterker dan ooit terug te keren."