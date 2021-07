Tim Declercq verlengt contract bij Deceuninck - Quick-Step

De 32-jarige Declercq is bezig aan zijn vijfde seizoen bij The Wolfpack en is een belangrijke schakel in de sprinttrein van Patrick Lefevere. Als hardrijder sleurt 'El Tractor' Declercq immers steevast al vrij vroeg in de wedstrijd aan kop van het peloton, om de voorsprong van de vluchters binnen de perken te houden. Het resulteerde in de voorbije Tour in vier ritzeges en de groene trui voor Mark Cavendish.

"Ik ben heel blij dat ik bij dit team kan blijven", klinkt het bij Declercq. "Het is leuk dat Patrick veel vertrouwen in me toont en dat ik snel kon bijtekenen. Ik ben tevreden met mijn rol binnen de ploeg en ik weet dat ik een bijdrage geleverd heb als we winnen."