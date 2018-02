"Tip over alcoholcontrole is geen schending beroepsgeheim"

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad op basis van een bericht in De Juristenkrant. De rechtbank van Kortrijk oordeelde eind 2013 dat de contacten tussen de politieman en de uitbaatster van de bar iets te familiair verliepen. De politieman kreeg zes maanden cel met uitstel voor het aanzetten tot ontucht en werd ook veroordeeld omdat hij zijn boekje te buiten ging bij opzoekingen in de databank van de politie. Maar voor de tip over de alcoholcontrole aan de bordeeluitbaatster werd hij eerst vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs van schending van beroepsgeheim. Het openbaar ministerie ging in beroep.

In november besloot het Gentse hof van beroep uiteindelijk dat hij zijn beroepsgeheim helemaal niet geschonden heeft. De kennis van politiemensen over bijvoorbeeld alcoholcontroles valt nooit onder het beroepsgeheim, vond het hof. "Wanneer het alleen gaat om materiële elementen die geen enkel geheim karakter hebben, geldt voor de politieman alleen een deontologische verplichting van discretie."

Politiemensen die verklappen waar de volgende alcoholcontrole plaatsvindt, riskeren wel een tuchtsanctie. En wanneer ze persoonsgegevens lekken, zoals tegen wie een onderzoek loopt, schenden ze wél hun beroepsgeheim.