Tipitent moet mensen samenbrengen voor een gesprek

El Camino organiseert al langer open kringavonden voor mensen met psychosegevoeligheid, hun familie en hulpverleners. De tipitent is bovendien ook verwarmd, dat moet ook in de winter voor warme gesprekken zorgen.

"We hebben een diameter van zeven meter en de tent wordt gedragen door zijsteunen wat het mogelijk maakt om in het midden een vuur te plaatsen en het is net dat vuur dat zo belangrijk is", klinkt het bij Stefaan Huyghebaert, kernlid van El Camino.

De tent is een eerste stap in een goeie richting. De vzw wil in de toekomst onderdak kunnen bieden aan mensen die het even wat moeilijk hebben.