Titelfeest Club Brugge: spelersbus is aangekomen, feest barst los

De Clubkaravaan is rond 18 uur vertrokken van aan het Jan Breydelstadion: twee open bussen en enkele Club-promowagens. Ze rijden langs 't Zand, via de Zuidzandstraat en de Steenstraat naar de Markt. Om 19 uur is de bus aangekomen op de Markt. Nadarhekken en stewards moeten ervoor zorgen dat de karavaan veilig door kan. (Lees verder onder de foto.)

De sfeer is goed pic.twitter.com/nvNQ4GeqQe — Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 23, 2022

Veiligheidsmaatregelen

Zogenoemd pyrotechnisch materiaal, zoals rookbommen en bengaals vuur zijn verboden, zeker omdat de stad ook gezinnen met kinderen verwacht. De politie kondigt aan dat ze daar streng op zal toezien. Brugge raadt ook aan om met de fiets te komen: er zijn extra fietsenstallingen op de Burg, bovenop het bestaande aanbod.