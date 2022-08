Toch 42 maanden effectieve celstraf voor hardnekkige drugsverslaafde

De beklaagde had bij zijn arrestatie 44 gram speed op zak.

Hardnekkig drugsprobleem

Kevin D. kampt al langer met een hardnekkig drugsprobleem. Zo werd hij zowel op 10 december 2020 als op 4 maart 2021 tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Op 1 juni 2021 kreeg hij nogmaals zes maanden cel. De straffen voor drugsfeiten, diefstal en verboden wapendracht werden echter grotendeels met probatie-uitstel opgelegd. Dat betekent dat de Bruggeling meerdere jaren strenge voorwaarden moest volgen.

De politie van de zone Het Houtsche werd op 19 augustus rond 20.15 uur opgeroepen voor een mogelijk bewusteloze man op het trottoir in de Boterbloemstraat in Oostkamp. In de Korenstraat kon even later Kevin D. aangetroffen worden. De beklaagde was duidelijk onder invloed van alcohol en gaf toe dat hij heel wat bier had gedronken. Bovendien bleek hij 44,6 gram speed op zak te hebben.

Incident in Oostkamp

Naar aanleiding van het incident in Oostkamp vorderde het openbaar ministerie de onmiddellijke intrekking van de probatievoorwaarden. D. werd ook onmiddellijk overgebracht naar de gevangenis. Op de zitting legde de procureur maandagochtend uit dat de voorwaarden al langer moeizaam verliepen. D. kwam bepaalde afspraken met zijn justitieassistent niet na.

De verdediging kon zich niet verzetten tegen de herroeping van het probatie-uitstel. "Cliënt weet dat hij zijn voorwaarden geschonden heeft", aldus meester Mathieu Langerock. Volgens de advocaat probeerde D. wel degelijk aan zijn alcohol- en drugsprobleem te werken, maar is hij deze zomer toch hervallen. "Ik stond op een wachtlijst om weer opgenomen te worden", zei de beklaagde zelf.