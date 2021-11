Toch CST-controle op drukke plaatsen Wintergloed?

Gisteren eiste de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, dat er op het lichtparcours Wintergloed gebruik gemaakt wordt van het Covid Safe Ticket (CST). Volgens het stadsbestuur van Brugge is het gebruik van het CST quasi onmogelijk op het lichtparcours. "We spreken hier over een parcours van bijna vier kilometer waar ook mensen wonen. Het is bijna onmogelijk om daar op het Covid Safe Ticket te controleren", reageert burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Maar nu zou er dus toch met een Covid Safe Ticket gewerkt worden op drukke plaatsen waar lichtinstallaties staan.

