Toch (een beetje) Dranouter Festival

Na de versoepelde maatregelen, biedt organisator Dranoeter vzw nu dus toch een zomer aan vol live concerten. Onder de naam Dranouter Zomersessies kan je in juli en augustus genieten van enkele concertdagen, met op de line-up o.a. Brihang, Faces On TV, Portland, Geike, Froze & meer. De ticketverkoop voor de Zomersessies met Brihang en Froze, en de Zomersessies met Kapitein Winokio zijn al gestart. Vanaf volgende week volgt de aankondiging en de ticketverkoop van de rest van het zomerprogramma.

Elk weekend festivalgevoel

Deze zomer zal er dus toch muziek klinken in Dranouter. Organisator Bavo Vanden Broeck : “Deze zomer krijgen muziekliefhebbers de kans om op vrijdag, zaterdag en zondag van juli en augustus een festivaldag mee te pikken op een corona-proof festivalterrein in Dranouter. Op het terrein zal een ruime shelter staan, waarin de optredens zullen plaatsvinden. Per dag staan er 2 à 3 optredens gepland van Belgische topbands. Denk maar aan Brihang, Froze, Geike, Portland, Faces On TV…maar ook heel wat ontdekkingen en folkbands. Op het festivalterrein zorgen we voor een gezellige aankleding en de nodige veiligheids- en hygiëne omkadering. Uiteraard voorzien we de mogelijkheid om een lekker drankje of snack te bestellen. Op die manier kunnen mensen toch een beetje van dat heerlijke festivalgevoel genieten.”

Respect voor de veiligheidsmaatregelen

Dranoeter vzw volgt alle voorzorgsmaatregelen nauwkeurig op. Het publiek zal zittend en met de nodige tussenafstand de concerten kunnen volgen in lijn met de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. De organisatie zet voldoende stewards in om de veiligheid te garanderen. “Wie weet versoepelen de maatregelen in de loop van de zomer en wordt de maximumcapaciteit voor culturele evenementen verhoogd. We volgen alle beslissingen en communicatie nauwkeurig op.”

200 tickets per concert

Per concert zijn er slechts 200 tickets beschikbaar. De bezoekers wordt aangeraden om tickets per contactbubbel te bestellen. Dat maakt de voorbereidingen makkelijker. Per bestelling kan je dus max. 10 tickets aankopen.