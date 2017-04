Toch energie-eiland voor de kust?

Eerder zorgde het project al voor veel onbegrip bij de bewoners van De Haan. Bedoeling was om er een atol te bouwen om de energie van de windmolenparken op zee in te stockeren. Toen iLand een concessie aanvroeg bij de federale regering om het eiland te bouwen, slaagde Vandaele er begin april 2015 in het project tegen te houden. Maar nu hebben de initiatiefnemers een subsidieaanvraag ingediend bij de Europese Commissie. Volgens hen zal dat niet enkel de bevoorradingszekerheid van België ten goede komen, maar ook van Nederland en Frankrijk en zelfs van Groot-Brittannië. Volgens de aanvraag wil iLand starten met het project in 2021 en gaat het eiland 1,327 miljard euro kosten.

Wilfried Vandaele: “Volgens de website van de Europese Commissie is er inspraak mogelijk van de bevolking en de overheden. Ik onderzoek momenteel hoe we dat het beste aanpakken. Ik steek uiteraard ook mijn licht op bij de federale en de Vlaamse regering, en bij collega’s in het Europees parlement. Wij houden geïnteresseerden op de hoogte via onze website www.kusteilanden.be waar we binnenkort ook het formulier op willen plaatsen om te reageren bij de Europese Commissie”, besluit Vandaele.