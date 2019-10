Toch hogere schadevergoeding voor onterecht leeghalen flat

Dat gebeurt na bemiddeling van schepen van sociale zaken Pablo Annys, die ook directeur is van het SVK. Hij bekijkt ook nog of er een morele schadevergoeding mogelijk is.

Bedrag nog niet bekend

In augustus ontdekt de grootmoeder van de jongeman, die door psychische problemen enkel in het weekend thuis is, dat zijn appartement volledig is leeggehaald. Een vergissing van het Brugse Sociaal Verhuurkantoor. De verzekering keert hem amper 3.000 euro uit, maar dat bedrag wordt nu opgetrokken. Met hoeveel precies is nog niet duidelijk.

De jongeman kreeg ondertussen ook een ander appartement aangeboden.

