Toch kermis in Pittem

Er zal dan toch kermis zijn in Pittem, maar het wordt een light-versie en met de nodige voorzorgsmaatregelen. Zotte Maandag blijft in de koelkast tot volgend jaar.

De kermis in Pittem vindt plaats van 17 juli tot en met maandag 20 juli. Eén weekend dus in plaats van twee normaal. In deelgemeente Egem is er kermis op 1 en 2 augustus. Er is een veiligheids- en circulatieplan opgesteld. Zo is er eenrichtingsverkeer langs de attracties, mondmaskers dragen wordt sterk aanbevolen. Zotte Maandag gaat sowieso niet door.