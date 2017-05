Toch niet voorwaardelijk vrij voor cannabisplantage

In de zaak van een cannabisplantage in Ruddervoorde wilde de Brugse raadkamer een Nederlands koppel onder voorwaarden vrijlaten. Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge heeft echter beroep aangetekend tegen die beslissing.

Daardoor blijven de verdachten nog minstens twee weken langer in de cel.

De omvangrijke cannabisplantage in de Westkantstraat 65 in Ruddervoorde werd woensdag 12 april opgerold. De inval kaderde volgens de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen in een lopend gerechtelijk onderzoek. De verdachten wonen allemaal in Nederland en zijn tussen 29 en 68 jaar oud. Op het moment van de inval waren ze allemaal in de bewuste woning in Ruddervoorde aanwezig. De plantage met 800 planten bevond zich op zolder.

Na een maand voorhechtenis verschenen de verdachten vrijdagochtend terug voor de raadkamer. De raadkamer oordeelde dat een 58-jarige vrouw en haar 68-jarige partner de gevangenis onder voorwaarden mogen verlaten. De verdachten moesten ook elk een borgsom van 500 euro betalen. Door het beroep van het parket blijven de verdachten nog minstens twee weken langer in de cel. Dan zal de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling oordelen over hun verdere aanhouding.

De verschijning van de drie andere verdachten werd op vraag van de verdediging uitgesteld naar vrijdag 19 mei.