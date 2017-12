Er was even was twijfel over omdat de organisator wat met zijn gezondheid sukkelt. Zijn zoon is nu bereid om de fakkel van hem over te nemen. Het gemeentebestuur is blij, want de voorbije zomer lokte het festival zo’n 50.000 bezoekers, een record. De dienst Toerisme zal de subsidies van het festival verhogen. Het thema wordt ‘Vakantie aan de kust’.