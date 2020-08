Toch publiek toegestaan op Montebergrally

Dat betekent dat de opgelegde beperkingen voor de Montebergrally van 30 augustus van provinciegouverneur Decaluwé komen te vervallen. Zoals het rijden zonder publiek. Toch worden er strenge maatregelen opgelegd aan de bezoekers.

Online inschrijven

Iedere bezoeker moet zich online inschrijven en mag slechts per dag op één KP aanwezig zijn. Men dient zich ook strikt te houden aan de opgelegde coronamaatregelen in de publiekszones die nauwgezet zullen gecontroleerd worden door de organisator. Het dragen van een mondmasker is verplicht en ook de sociale afstand moet gerespecteerd worden. Het gebruik van handgel is nodig bij het binnenkomen in de publiekszone.

"Is er gezondheidsrisico, luistert het publiek niet naar de aanmaningen van de organisator of politie, dan wordt de rally stilgelegd of gaat de wedstrijd op de KP niet door. Zo kunnen we gezondheid en het plezier van deze sport beiden garanderen," besluit de gouverneur.

