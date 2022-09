Toch schaatsen in Brugge... op kunstijs

'Heel wat steden en gemeenten beslisten dit jaar om geen ijspistes te plaatsten omwille van de stijgende energieprijzen. We zijn blij dat we dit in Brugge wel mogelijk kunnen maken door opnieuw te kiezen voor kunstijs', zegt schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon.

De schaatsbaan in het Minnewaterpark is één van de negen lichtbelevingen tijdens het event Wintergloed. 'Voor de schaatspiste werken we weer samen met Glice, de wereldleider in ecologische kunstijsbanen. Het is het enige synthetische ijs dat een realistische kopie is van natuurijs, waarop ook professioneel ijsschaatsen en trainen mogelijk is. Glice werkt met biologisch afbreekbare onderhoudsproducten die ontwikkeld zijn om de glij-ervaring te verbeteren en de piste nog beter te voeden', besluit Demon.