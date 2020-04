Toch verwarring bij heropening doe-het-zelf-zaken

De late communicatie zorgde voor verwarring. Winkels zoals Euroshop en Supra Bazar waren in de overtuiging dat zij hun doe-het-zelfafdeling mochten openen vanaf zaterdagmorgen. Vrijdagavond bleek, iets voor 19 uur, dat er toch nog een verduidelijking kwam in het ministerieel besluit. "Doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of bouwmaterialen verkopen" mogen de deuren openen. Daar vallen zaken als Brico of Gamma wel onder, maar dus niet Euroshop of Supra Bazar.

Een flinke domper voor multi-handelszaken zoals Supra Bazar. "Het was echt onze bedoeling om open te gaan zoals we mogen open gaan en met het aanbod dat mag", vertelt Simon Verbaeys, marketing manager bij Supra Bazar, dat maandag wilde openen.

Politie over de vloer

Enkele grote multi-handelszaken die dit weekend toch opengingen, kregen politie over de vloer. ​De communicatie was naar verluidt erg onduidelijk. Zo was in Kortrijk de afdeling van Euroshop wel open op zaterdag, maar niet meer op zondag.

"Koop lokaal"

Supra Bazar blijft dus ook nog de komende dagen en mogelijk weken afhankelijk van de online verkoop. Die is sterk toegenomen en maakt voor veel handelszaken een groot verschil vertelt Verbaeys: "Koop alstublieft lokaal. Ga bij een Belgische speler en wij doen er alles aan om die pakketjes zo snel mogelijk bij jullie te krijgen."