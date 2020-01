In de strijd tegen de mensensmokkel wil kustgemeente De Panne de drie wegen naar het strand afsluiten voor voertuigen. Dat moet vermijden dat er nog mensensmokkelaars of vluchtelingen op het strand worden afgezet.

Drie toegangswegen die naar het strand van De Panne leiden, worden 's nachts afgesloten voor voertuigen. De maatregel komt er nadat er deze week via een van die wegen een bootje werd geleverd dat uiteindelijk zou gebruikt worden voor mensensmokkel. Ook de vluchtelingen zelf werden via een dergelijke toegangsweg naar het strand gebracht. Burgemeester Bram Degrieck hoopt dergelijke gevallen in de toekomst op die manier te vermijden.