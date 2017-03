Toekomstige agenten oefenen buiten schoolmuren

Voor het eerst buiten de muren van de politieschool hebben hoofdinspecteurs in opleiding zich vandaag gebogen over twee moordzaken.

Het ging om een oefening van de West-Vlaamse politieschool. Dit was het scenario: Er zijn twee lichamen gevonden. Eentje aan het kasteel van Wijnendale en één op een parking nabij de snelweg in Lichtervelde. Beiden vermoord. Zoek uit door wie.

Steve Margodt, directeur politieschool West-Vlaanderen: “Vroeger deden we die oefeningen binnen de muren van de school. Voor het eerst doen we het op het werkveld zelf. Dat is nog realistischer en dat is belangrijk. Echt oefenen in de realiteit.”

Het is de federale gerechtelijke politie die de scenario’s van de moordzaken heeft uitgekiend. Het zijn geen gemakkelijke onderzoeken, maar het is nu eenmaal deel van de hoofdinspecteurs-opleiding die 1 jaar duurt. Straks in juni studeren wellicht 23 aspiranten af.