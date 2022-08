Toekomstige redders leggen zwemproef af

In Westende hebben 130 redders hun verplichte zwemproef in zee afgelegd. Ze hebben al allemaal hun reddersbrevet gehaald na een hele winter van intensieve opleiding, met ook training in het zwembad.

Maar voor ze als volwaardige strandredder kunnen starten moesten nog een allerlaatste test afleggen in de Noordzee. Na een sprintje doken ze de branding in, voor een zware test. Tweehonderd meter zwemmen naar de reddingsboot, het strand weer oprennen en dan nog eens hetzelfde traject. Maar dan op de rug en met de polsen boven water. Hoofdredder Bart Van Eeckhoute Middelkerke: "De nieuwe redders geven soms alles wat ze kunnen. Omdat ook hun job ervan afhangt en ze gaan tot het uiterste. In het verleden hebben we al ettelijke tussenkomsten gehad eigenlijk."

Tussen de vijf en tien procent haalt de tijdslimiet niet. Simon De Corte is alvast zeker van zijn job. Hij start morgen op de strand van de Haan. "Met het mooie weer dat er aankomt en de hittegolf wordt het leuk en druk, denk ik."