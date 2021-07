Toerisme in Brugge doet het in juli beter dan verwacht

Schepen van Toerisme Philip Pierins: “Met dit aantal zitten we nog ver onder de 850.000 bezoekers die in een normale maand juli naar Brugge komen, maar de trend is positief en daar trekken we ons aan op.” Zoals verwacht nemen ook deze zomer bijzonder veel Belgen vakantie in eigen land en dat laat zich ook merken in de cijfers. Driekwart van alle bezoekers kwam in juli uit het binnenland. Brugge noteerde evenveel Belgische dagtoeristen als in 2019 en een verdrievoudiging van het aantal binnenlandse overnachtingen. De Belgen verbleven gemiddeld 1,5 nachten en dat is langer dan in andere jaren.

Bezettingsgraad rond 50%

Schepen Philip Pierins: “Dat onze landgenoten massaal de weg naar Brugge vinden, weten we heel erg te waarderen, maar in aantal kunnen ze het verlies uit de internationale markten niet compenseren. Zo sluiten de Brugse hotels de maand af met een gemiddelde bezetting van rond de 45% à 50% en dat is toch een pak minder dan de 85% die we normaal gezien in juli halen.”

Voor augustus noteren de hotels in Brugge op dit moment een bezetting van 22%.