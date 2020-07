Toerisme in Brugge krijgt klappen: opvallend veel B&B's te koop

Volgens de Brugse gilde van gastenverblijven zal dat aantal alleen maar toenemen, want heel wat uitbaters komen in de problemen. Op dit moment is er nauwelijks 20 procent bezetting terwijl dat cijfer vorig jaar op het zelfde moment al ver boven de 80 procent lag. "In de Beenhouwerstraat bijvoorbeeld staan twee van de vijf gastenverblijven te koop. In Brugge zijn er zeker meer dan tien die van de hand worden gedaan. Dat hebben we nog nooit gezien," zegt Annemie Dieltiens-Debruyne van de gilde van gastenverblijven Brugge.

"Ergste moet nog komen"

Annemie baat al meer dan 20 jaar kleinschalige logies uit in Brugge. Ook haar dochter Amaryllis verhuurt drie gastenkamers. Aan stoppen denkt ze niet, maar makkelijk is anders. "Wij zijn enkele weken geleden heropend en hoopten dat veel Belgen zouden boeken. Maar het loopt niet zo vlot. In vakantiewoningen wel, mensen zitten daar in hun eigen bubbel. Maar de drempel om bij mensen thuis te boeken, is groter." Annemie en Amaryllis vrezen dat voor hun sector het ergste nog moet komen.