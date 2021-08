Toerisme Brugge profiteert van minder goed weer

Het echte strandweer blijft uit, en dat is blijkbaar een zegen voor de steden in het hinterland.

Brugge profiteert momenteel van het minder goede zomerweer en lokt een pak dagjestoeristen die anders op het strand zouden zonnebaden.

In de stad is het opnieuw gezellig druk en dat betekent volle drukbezette ondergrondse parkings, rijtje schuiven voor een boottochtje op de reien of een ritje met de paardenkoets. En dat is door het coronavirus toch wel weer een tijdje geleden. Ook de winkels en horecazaken zijn tevreden met de toestroom van klanten die van de kust komen afgezakt. Buitenlandse toeristen laten het nog afweten, maar de kentering lijkt ingezet.