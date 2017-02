Het toerisme in Brugge heeft een moeilijk jaar achter de rug. In 2015 werden er nog 6,6 miljoen toeristen geteld, in 2016 zouden er dat maar 5,5 miljoen zijn geweest, een daling met bijna 20 %.

Vooral de spectaculaire daling van het aantal Britse toeristen was een flinke klap voor Brugge. Tijdens de eerste negen maanden van het jaar hebben tot de helft minder Britten Brugge bezocht, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De daling was vooral een gevolg van de aanslagen van 22 maart in Zaventem.

Ook goed nieuws

Maar er is ook goed nieuws. Sinds december wordt er een heropleving van het toerisme vastgesteld.