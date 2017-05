Toeristen genieten, maar IKWV wil duidelijkheid over inzet redders

De kustreddingsdienst IKWV wil meer eenduidigheid over de inzet van redders aan de kust.

Het mooie weer heeft vandaag zo’n 50.000 mensen naar de kust gelokt, maar zwemmen kon vandaag alleen in Bankenberge. De kustreddingsdienst vindt dit verwarrend voor de toeristen, maar die genoten wel met volle teugen van een eerste plonspartij.

De kustgemeenten hebben eerder afgesproken om van 15 juni tot 15 september overal redders in te zetten. Dit weekend kunnen badgasten behalve in Blankenberge ook zwemmen in Knokke-Heist. Toch roept IKWV iedereen op om extra voorzichtig te zijn om hartfalen door de koude watertemperaturen te voorkomen.